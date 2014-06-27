台湾央行：共发行2,784.5亿台币存单，存单发行余额减77.2亿

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透台北6月27日 - 台湾央行周五公布，共发行2,784.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,861.7亿相较，存单发行余额减77.2亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,742.5
91天期 0.93 31
182天期 1.05 11
央行上日共发行4,375.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,688.25亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负3亿台币，累计超额准备为38亿台币、加计前期1%的超额准备为2,125亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。