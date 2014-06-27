金属期市：伦铜走低，但因供应疑虑有望连续第二周上扬

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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“鉴于印尼铜矿出口的混乱状况，我们认为市场今年将会供需平衡或供应略有缺口，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw称。
0727 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.1%至每吨6,946.78美元。铜价正接近5月底的高点6,970美元，若突破该价位，有望升向3月7日以来的最高位。
上海期交所主力9月期铜 升0.2%至每吨49,520元人民币(8,000美元)，此前一度升至四个月新高。
渣打银行研究报告称，虽然铜矿供应改善，但并未转化为精炼铜供应的明显增长。
其他金属方面，锌价也有望连续第二周周线上涨，本月月线料上涨逾6%。
巴克莱资本周四称，2014年5月全球大宗商品资产管理额降至3,170亿美元，4月为3,220亿美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/朱晓军；审校 王洋)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。