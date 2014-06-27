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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 15:55 BJT

金属期市：伦铜走低，但因供应疑虑有望连续第二周上扬

“鉴于印尼铜矿出口的混乱状况，我们认为市场今年将会供需平衡或供应略有缺口，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw称。

0727 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.1%至每吨6,946.78美元。铜价正接近5月底的高点6,970美元，若突破该价位，有望升向3月7日以来的最高位。

上海期交所主力9月期铜 升0.2%至每吨49,520元人民币(8,000美元)，此前一度升至四个月新高。

渣打银行研究报告称，虽然铜矿供应改善，但并未转化为精炼铜供应的明显增长。

其他金属方面，锌价也有望连续第二周周线上涨，本月月线料上涨逾6%。

巴克莱资本周四称，2014年5月全球大宗商品资产管理额降至3,170亿美元，4月为3,220亿美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/朱晓军；审校 王洋)
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