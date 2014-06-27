金属期市：伦铜走低，但因供应疑虑有望连续第二周上扬

“鉴于印尼铜矿出口的混乱状况，我们认为市场今年将会供需平衡或供应略有缺口，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Lachlan Shaw称。

0727 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.1%至每吨6,946.78美元。铜价正接近5月底的高点6,970美元，若突破该价位，有望升向3月7日以来的最高位。