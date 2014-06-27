全球矿业：日本贸易商双日正在洽谈购买澳洲一处尚未开发的煤矿场

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透东京6月27日 - 日本贸易商双日株式会社 一位公司高层表示，该公司正与澳洲一家矿场开发商洽谈，有意收购一处尚未开发的资产，以取代矿场寿命将在2019年结束的Minerva矿场。
双日矿业部门总经理Masaaki Bito周四对路透说，“我们正与一家公司洽谈，他们在Minerva附近拥有一处矿脉特许权，我们有意收购该处资产。”但他拒绝给出细节。
“现在开发矿场的时机并不算坏。”Bito说。“跟两年前相比，在确保设备及聘请探勘工程师方面不但容易得多，也比较便宜。”
就在日本贸易同业选择投资矿场少数股权的时候，双日于2010年成为第一家运营矿场的日本贸易公司。
虽然煤炭价格下滑，但Bito说，双日的煤炭资产仍然赚钱。双日在澳洲四座矿场以及印尼三座矿场拥有持股。
他预计市况将从2016-17年好转，因来自中国、日本及韩国动力煤发电厂，还有越南及缅甸等新兴市场对煤炭的需求将增加。(完)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。