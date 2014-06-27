全球矿业：日本贸易商双日正在洽谈购买澳洲一处尚未开发的煤矿场

路透东京6月27日 - 日本贸易商双日株式会社 一位公司高层表示，该公司正与澳洲一家矿场开发商洽谈，有意收购一处尚未开发的资产，以取代矿场寿命将在2019年结束的Minerva矿场。

双日矿业部门总经理Masaaki Bito周四对路透说，“我们正与一家公司洽谈，他们在Minerva附近拥有一处矿脉特许权，我们有意收购该处资产。”但他拒绝给出细节。

“现在开发矿场的时机并不算坏。”Bito说。“跟两年前相比，在确保设备及聘请探勘工程师方面不但容易得多，也比较便宜。”

就在日本贸易同业选择投资矿场少数股权的时候，双日于2010年成为第一家运营矿场的日本贸易公司。

虽然煤炭价格下滑，但Bito说，双日的煤炭资产仍然赚钱。双日在澳洲四座矿场以及印尼三座矿场拥有持股。