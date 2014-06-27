欧元债市：意大利公债收益率接近纪录低点，将迎来大笔公债发售

所有这些均预示月底意大利债券标售情况良好，意大利将标售不超过80亿欧元固定利率债券和与欧元区通胀率挂钩的浮动利率债券。

“这些债券的需求应不错...进入夏季我们预计，在低利率和低波动率的环境下，利差交易会再度诱人。”德国商业银行分析师Michael Leister称。其指的是银行业者使用低成本的央行资金来买入较高收益率的资产。

其说道，“意大利显然急于抓住机会并锁定低收益率。我们认为收益率差缩窄的趋势会在夏季重启。”

意大利10年期公债收益率 持稳于2.72%，稍高于本月初所创的纪录低位2.70%。西班牙10年期公债 收益率(殖利率)小涨至2.65%。

交易商还关注今日稍晚公布的西班牙和德国通胀率数据。(完)

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