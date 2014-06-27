路透基点：北京控股签定30亿港元五年期贷款--TRLPC

路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，北京控股已与四家牵头行暨簿记行签定30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款。

如先前报导，四家牵头行暨簿记行是中国银行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、三菱东京日联银行和三井住友银行。

消息人士指出，另有一家银行参贷。

这笔子弹式贷款的利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。