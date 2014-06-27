路透基点：北京控股签定30亿港元五年期贷款--TRLPC

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，北京控股已与四家牵头行暨簿记行签定30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款。
如先前报导，四家牵头行暨簿记行是中国银行、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、三菱东京日联银行和三井住友银行。
消息人士指出，另有一家银行参贷。
这笔子弹式贷款的利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。
先前邀请银行参贷，最高综合收益为185个基点。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。