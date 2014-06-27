《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减90.15亿台币，中止连两周增加

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透台北6月27日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减90.15亿台币，中止连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,688.25亿台币。上周存单发行余额净增84.5亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
6/23 4,262.50 4,258.50 -4.00
6/24 1,828.65 1,828.70 +0.05
6/25 3,470.80 3,462.80 -8.00
6/26 4,376.50 4,375.50 -1.00
6/27 2,861.70 2,784.50 -77.20
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总计 16,800.15 16,710.00 -90.15
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
6/23 80.50 11.00
6/24 22.00 10.00
6/25 36.50 12.00
6/26 32.50 9.00
6/27 31.00 11.00
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总计 202.50 53.00 (完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。