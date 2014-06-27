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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 17:07 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减90.15亿台币，中止连两周增加

路透台北6月27日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减90.15亿台币，中止连两周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,688.25亿台币。上周存单发行余额净增84.5亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6/23 4,262.50 4,258.50 -4.00

6/24 1,828.65 1,828.70 +0.05

6/25 3,470.80 3,462.80 -8.00

6/26 4,376.50 4,375.50 -1.00

6/27 2,861.70 2,784.50 -77.20

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总计 16,800.15 16,710.00 -90.15

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6/23 80.50 11.00

6/24 22.00 10.00

6/25 36.50 12.00

6/26 32.50 9.00

6/27 31.00 11.00

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总计 202.50 53.00 (完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
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