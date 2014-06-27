中国债市：利率互换小幅震荡，关注下周公开市场和经济数据公布

路透北京6月27日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五小幅震荡。交易员表示，机构对下月初例行存款准备金清算后的资金预期向好，不过今日七天回购定盘利率攀升，场内买卖力量胶着。

他们并指出，转入下周将高度关注公开市场到期资金出现反弹的情况下，正回购是否继续暂停，以及6月官方和民间的制造业PMI(采购经理人指数)水平。

“早晨起来的主要方向是receive(收取固定支付浮动)，不过今天七天定盘利率又上来了，所以IRS盘中有反弹。”上海一银行交易员称。

七天回购定盘利率 周五报3.80%，高于上日3.60%的水平。

一券商交易员指出，下周两大看点：一个是PMI公布；另外就是下周二央行公开市场操作情况，当日将有合计450亿元到期资金，若正回购继续暂停，或说明央行认为下半年公开市场主动投放存压力，那后续很可能就将转成逆回购操作。

中国央行公开市场周四未进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场净投放资金120亿元，已连续七周净投放。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4300/3.5327 3.4980/3.5847 3.7630/3.8483 3.9900/4.0860 3.9920/4.2790

上日 3.4475/3.5450 3.5000/3.5850 3.7725/3.8575 3.9925/4.0925 3.9746/4.2946

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变动 -0.0175/-0.0123 -0.0020/-0.0003 -0.0095/-0.0092 -0.0025/-0.0065 +0.0174/-0.0156

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。