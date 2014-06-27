中国证券：证监会计划今年底前提出新股发行注册制改革具体方案

路透上海6月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，计划今年底前提出新股发行注册制改革的具体方案。

在回应新股发行改革如何体现市场化方向时，他在每周新闻例会上回应称，新股发行的市场化程度越高，证监会就越要加强事中事后的监管。同时，投资者要自行对新股的投资价值进行判断，自担风险。

他说，未来要探索符合中国自身条件的新股发行条件、上市标准及审核方式。