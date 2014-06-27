中国证券：证监会计划今年底前提出新股发行注册制改革具体方案

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海6月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，计划今年底前提出新股发行注册制改革的具体方案。
在回应新股发行改革如何体现市场化方向时，他在每周新闻例会上回应称，新股发行的市场化程度越高，证监会就越要加强事中事后的监管。同时，投资者要自行对新股的投资价值进行判断，自担风险。
他说，未来要探索符合中国自身条件的新股发行条件、上市标准及审核方式。
推进注册制改革是中国证监会近阶段的一个重要工作方向。此前证监会主席肖钢曾表示，因《证券法》修改原因，今年内股票发行注册制恐难以实施。随着证券法修改完成和各方面条件完善，将逐步推行股票发行注册制改革。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。