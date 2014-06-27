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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 16:24 BJT

《全球汇市》美元指数料连续第二周下滑，新西兰元走高

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3621 1.3611 +0.07 -0.90 1.3745

美元/日圆 101.42 101.73 -0.30 -3.68 105.30

欧元/日圆 138.13 138.44 -0.22 -4.49 144.63

美元/瑞郎 0.8928 0.8935 -0.08 +0.00 0.8928

英镑/美元 1.7022 1.7025 -0.02 +2.81 1.6556

美元/加元 1.0691 1.0688 +0.03 +0.67 1.0620

澳元/美元 0.9411 0.9409 +0.02 +5.59 0.8913

新西兰元/美元 0.8756 0.8778 -0.25 +6.70 0.8206

欧元/瑞郎 1.2164 1.2161 +0.02 -0.87 1.2271

欧元/英镑 0.7993 0.7988 +0.06 -3.66 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2031 9.1685 +0.38 +4.02 8.8474

美元/挪威克朗 6.1234 6.1321 -0.14 +0.94 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/朱晓军/田建华/李婷仪 审校 高琦)
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