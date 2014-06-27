《全球汇市》美元指数料连续第二周下滑，新西兰元走高

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3621 1.3611 +0.07 -0.90 1.3745
美元/日圆 101.42 101.73 -0.30 -3.68 105.30
欧元/日圆 138.13 138.44 -0.22 -4.49 144.63
美元/瑞郎 0.8928 0.8935 -0.08 +0.00 0.8928
英镑/美元 1.7022 1.7025 -0.02 +2.81 1.6556
美元/加元 1.0691 1.0688 +0.03 +0.67 1.0620
澳元/美元 0.9411 0.9409 +0.02 +5.59 0.8913
新西兰元/美元 0.8756 0.8778 -0.25 +6.70 0.8206
欧元/瑞郎 1.2164 1.2161 +0.02 -0.87 1.2271
欧元/英镑 0.7993 0.7988 +0.06 -3.66 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2031 9.1685 +0.38 +4.02 8.8474
美元/挪威克朗 6.1234 6.1321 -0.14 +0.94 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/朱晓军/田建华/李婷仪 审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。