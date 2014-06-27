《中国信用市场观察》牛市下半场分化行情继续

作者 徐永

路透上海6月27日 - 中国债券市场本周在分化行情中几近走完上半年牛市行情，一方面，利率债对利空和利好消息本周反应都较为迟钝，整体变动不大，短端略下行，显示牛市上半场结束后，略微透支的价格上涨行情尚在等待下半场的方向。

另一方面，高收益债在前两周调整后，本周收益率继续下行。从5年低等级信用债的利差水平来看，目前还处在2009年以来的3/4分位以上，显着高于同期高等级信用债1/2分位的水平，显示低等级信用债利差收窄的需求将较高等级大，高收益率债仍面临阶段性机会。

债市上半场尾声呈现出来的利率债和信用债分化行情，在下半场或许还将持续一段时间，表现在短端利率债和高收益板块面临利好因素较多，而长端利率债和高等级债可能偏空，具体原因如下：

资金面角度，在外汇占款继续走低的预期下，流动性补给的依赖再次转向央行公开市场，央行本周也适时停止了正回购，预期后面重启逆回购的概率较大，并有可能调降操作利率，因此资金面整体而言，在三季度较为乐观，并利好利率债。

此外还有国开行住宅金融事业部的筹建消息，本周获得了银监会正式批准。对利率债而言，国开专项金融债，从债券供给和货币供应方面，提供了双重利好。

由于专项金融债的发债额度预期在国开行年度发债的总规模之内，而购买方主要是邮储等机构，因此将减缓目前的利率债供给压力；另外，邮储等机构购买专项债券后，当前在央行再贷款工具定向投放的支援下，将形成目前市场上广泛讨论的中国版QE操作路径，这等于事实上向市场新投放了流动性。

因此，三季度债市流动性从公开市场和定向投放角度而言，至少都会对利空因素形成平滑，利好短债。

此外还有一些边际因素，预期接下来也会影响短债和流动性，包括货币基金提前支取存款罚息的规定，5月末货币基金已超过1.9万亿，如果货基的配置在此规定影响下，被迫从同业存款转向短债，即使只有20%-30%的配置比例，也将形成3，000亿到6，000亿左右的增量资金，这对短债市场的利好影响不可小觑，收益率曲线增陡的概率较大。

另外，根据媒体消息，本周银行已经启动了面向个人和企业的大额存单的发行。从流动性角度而言，此前在银行间发行的同业存单，除了保险公司购买的外，都不能计入存贷比，当然也无须缴纳存款准备金。

而面向个人和企业的大额存单，目前是作为一般性存款处理，这将较之前的同业存单，在存贷比计入和贷款额度释放方面，更显利好。不过，此举也意味着存款端的利率市场化进程加速，对利率债中长期而言，可能是不利的。

**高收益债上涨空间**

信用债在上半年牛市行情中，整体落后于利率债，而高收益债又整体落后于高评级债券。事实上，在利率债一季度特别是短端超过100个BP的收益率快速下降行情中，高收益债受超日债付息违约事件影响，还曾经有过一段较大幅度的收益率反弹行情。

之后4月中旬以来，在定向降准等刺激下，利率债经过短暂调整后，继续走出一波收益率下行行情，且信用风险事件略显平淡，高收益债板块行情也逐渐启动。

6月底以来，高收益率板块在前期一定幅度的上涨后，因技术性回调因素，及多个交易所债市新规的负面影响，出现了短暂回调，不过基于其前期上涨整体滞后的原因，在中长期利率债和高等级债券都出现上涨乏力的情况下，高收益债反而显露了上涨后劲。

这从周五超日债发行人破产重整的消息反映可见一斑，超日在公告中表示，自上海一中院裁定受理超日太阳破产重整申请之日起，“11 超日债”将被视为到期，并同时停止计息。

这意味着如果后期债券持有人在重整计划中无法获得清偿，超日债将不仅是前期的利息违约，本金也会受损，但从今日高收益债的表现来看，仍然延续了收益率下行行情，超日债的负面影响并不大。

这可能显示机构风险偏好和择券能力在继续提升，而高收益债目前仍高的利差水平也有收敛的调整需要，在流动性比较乐观的情况下，高收益债板块后期走势乐观。

而且一个明显利好是，中债登公司周五重新启动了之前暂停的几类非法人产品乙类户的开户申请，由于基金专户和券商资管都是高收益债的需求主力，这类机构的重新开户将提供增量资金，对高收益板块继续形成支撑。