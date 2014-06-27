新闻稿：穆迪维持对中油财务香港的美元商业票据计划的P-1评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年6月27日—穆迪投资者服务公司维持对中国石油财务 (香港) 有限公司 (中油财务香港) 美元商业票据计划的Prime-1短期评级。中油财务香港决定将该计划的规模从40亿美元提高至60亿美元。

评级理据

该商业票据计划将受益于多家银行承诺的总计40亿美元循环信贷安排的备用流动性支持。

穆迪了解到，中油财务香港的商业票据计划会包含以下特点：

(1) 可用的已承诺备用流动性安排在任何时点均足以覆盖未来30天内到期的所有商业票据。如果现有的备用流动性安排不足以支持该商业票据计划，穆迪预计中油财务香港将安排更多承诺信贷。

(2) 该公司将管理商业票据发行的到期日，以便在任何连续三个工作日的期间内，商业票据的到期偿还金额都不会超出美国的短期流动性支持额度(swing line) 的可用金额，该额度目前为8亿美元；

(3) 以活期和/或定期存款的形式预留10亿美元现金，作为支持商业票据计划的专用流动性安排。

虽然未使用的已承诺备用流动性安排将少于未偿还商业票据的金额，但商业票据计划的其他流动性安排 (包括上述8亿美元的美国短期流动性支持额度和10亿美元的专用现金) 预计足以使中油财务香港能够在其商业票据未能展期的情景下按时偿还。

此外，中油财务香港的Prime-1和A1评级反映了中油财务香港的最终母公司中国石油天然气集团公司 (中国石油，Aa3/稳定) 预期会提供的支持。由于声誉的原因，幷考虑到中油财务香港对集团海外资金业务的战略重要性，我们认为必要时中国石油有强烈的动机向中油财务香港提供及时的支持。

此外，中国石油对中油财务香港提供了维好协议，体现了其对中油财务香港提供支持的意愿。

穆迪指出，中国石油的信用状况强劲，其Aa3的发行人评级和a1的基础信用评估可反映这一点。

中国石油的流动性状况同样强劲。截至2013年底，其流动性来源包括人民币3,220亿元 (530亿美元) 以上的合幷后现金结余和人民币2,250亿元 (370亿美元) 以上的金融资产。过去3年中国石油所产生的运营现金平均为人民币3,010 亿元 (490亿美元) 左右。

此外，中国石油在全球多个地区均能获得银行信贷，幷具备资本市场融资的顺畅渠道。

虽然中国实施资本管制，但穆迪认为资本管制不会影响中国石油向中油财务香港提供及时流动性支持的能力，原因包括：

(1) 中国石油拥有多种渠道向中油财务香港进行跨境支付，包括国家外汇管理局预先核准的跨境资金转移、对原油和油品进出口的大额贸易支付；

(2) 中国石油庞大的境外业务和资产；

(3) 中国石油必要时很可能获得批准进行必要的跨境支付，原因是中国石油对中国经济具有战略重要性，且以收入计算是全国规模最大的国有企业之一。

穆迪进一步指出，中油财务香港的商业票据计划的某些信贷额度含有重大不利变化 (MAC) 条款，这在美国发行商业票据的P-1评级非金融企业中较为罕见。尽管如此，穆迪了解到，纳入这些条款是中国内地和香港市场中银行业的普遍做法。

考虑到中国石油强劲的信用状况和对中国政府 (Aa3/稳定) 的战略重要性，穆迪预计该公司仍较容易获得银行融资。

中油财务香港评级的授予基于一些穆迪认为与其信用状况相关的因素，例如 (1) 该公司相对于行业内其他公司的业务风险及竞争状况； (2) 该公司的资本结构及财务风险； (3) 该公司短期至中期的预测表现；及 (4) 管理层的过往纪录和风险承受度。穆迪将这些特性与中油财务香港的核心业务内外的其他发行人进行了比较，认为该公司的评级与一些具有类似信用风险的其他发行人的评级相若。

中国石油财务 (香港) 有限公司 (A1/稳定) 于2008年在香港注册成立，是一家由中油财务有限责任公司 (未评级) 全资拥有的离岸子公司。截至2013年12月底，该公司总资产值为310亿美元，股本基础为11亿美元。

中国石油天然气集团公司 (中国石油，Aa3/稳定) 以储量和产量计算是中国最大的石油及天然气企业，由中国政府100%持股。按资产计算，该公司是中国最大的国企，按收入计算，则为第二大国企。