《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月27日

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港6月27日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:36时,1美元=6.2181人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 5.87 0.464 2.03 大众交通 6.46 0.616 1.69 永生投资 15.5 1.235 2.02 老凤祥 24.42 2.54 1.55 鼎立股份 9.8 0.593 2.66 氯碱化工 7.33 0.442 2.67 双钱股份 11.14 0.682 2.63 海立股份 7.19 0.535 2.16 浦东金桥 10.12 0.96 1.70 外高桥 26.49 1.506 2.83 ST联华 17.69 1.621 1.76 锦江投资 9.06 0.898 1.62 中路股份 17.5 0.813 3.46 金山开发 13.35 0.589 3.65 海欣股份 6.46 0.445 2.33 大江股份 5.58 0.358 2.51 上柴股份 9.91 0.669 2.38 丹化科技 5.65 0.407 2.23 上海三毛 6 0.61 1.58 友谊股份 10.76 1.19 1.45 上工申贝 10.64 0.552 3.10 上海机电 15.53 1.663 1.50 宝信软件 29.85 1.843 2.60 上海物贸 9.23 0.62 2.39 上海普天 16.15 0.735 3.53 陆家嘴 15.81 1.439 1.77 华新水泥 6.63 0.875 1.22 锦江股份 16.39 1.5 1.76 华电能源 2.73 0.296 1.48 SST天海 6.24 0.287 3.50 大名城 6.21 0.323 3.09 东方通信 13.54 0.554 3.93 黄山旅游 12.8 1.205 1.71 开开实业 12.21 0.769 2.55 海南航空 1.67 0.347 0.77 ST轻骑 3.87 0.304 2.05 振华重工 3.18 0.378 1.35 锦州港 3.88 0.382 1.63 九龙山 3.31 0.288 1.85 凌云股份 7.87 0.465 2.72 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。