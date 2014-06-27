新兴汇市：韩元本周领涨新兴亚洲货币，美国数据疲弱打压美元

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。