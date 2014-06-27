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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 16:47 BJT

新兴汇市：韩元本周领涨新兴亚洲货币，美国数据疲弱打压美元

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.43 101.73 +0.30 +3.80 105.28

坡元 1.2491 1.2491 +0.00 +1.13 1.2632

台币 29.962 29.992 +0.10 -0.04 29.950

韩元 1013.30 1016.20 +0.29 +4.15 1055.40

泰铢 32.45 32.47 +0.06 +1.26 32.86

菲律宾披索 43.75 43.87 +0.29 +1.50 44.40

印尼卢比 12015.00 12098.00 +0.69 +1.21 12160.00

印度卢比 60.12 60.14 +0.04 +2.80 61.80

马币 3.2110 3.2185 +0.23 +2.01 3.2755

人民币 6.2180 6.2251 +0.11 -2.64 6.0539

(完)

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