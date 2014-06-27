《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月27日

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透香港6月27日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:37时,1港元=0.80211人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 6.70 5.01 1.67 南玻 6.81 5.38 1.58 深康佳 4.46 2.88 1.93 ST中华 5.93 2.71 2.73 深深宝 6.60 7.12 1.16 深赤湾 13.16 11.28 1.45 招商地产 10.32 10.83 1.19 特力 9.42 5.82 2.02 飞亚达 7.89 5.93 1.66 一致药业 40.46 33.70 1.50 深深房 3.76 2.84 1.65 ST盛润 6.53 5.62 1.45 深纺织 7.17 5.50 1.63 方大集团 7.37 3.72 2.47 深国商 13.11 8.94 1.83 深赛格 4.36 2.71 2.01 宝石 7.49 4.63 2.02 小天鹅 10.17 9.90 1.28 粤高速 2.96 2.39 1.54 晨鸣纸业 4.31 3.82 1.41 ST珠江 6.08 3.14 2.41 美菱电器 4.82 5.02 1.20 大冷股份 9.65 6.97 1.73 粤电力 4.70 4.45 1.32 佛山照明 10.01 6.42 1.94 江铃汽车 29.25 30.20 1.21 沙隆达 11.50 8.40 1.71 苏常柴 7.78 4.53 2.14 威孚高科 27.14 26.29 1.29 古井贡酒 18.44 15.91 1.44 ST东海 5.43 5.04 1.34 长安汽车 11.95 15.01 0.99 京东方 2.18 1.91 1.42 鲁泰 8.71 10.20 1.06 本钢板材 3.93 2.46 1.99 张裕 24.01 17.07 1.75 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。