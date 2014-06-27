路透基点：IFC筹办50亿港元再融资贷款--TRLPC

路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，IFC Development Ltd正在筹办一笔50亿港元(6.41亿美元)五年期子弹式贷款，作为2015年2月到期100亿港元(12.8亿美元)贷款的再融资。IFC是由新鸿基地产、恒基兆业及香港中华煤气合组的公司。

这笔贷款的利率为Hibor加码115个基点，是今年以来蓝筹企业五年贷款最低利率之一。

以四种层级邀请银行参贷。

牵头行兼簿记行(MLAB)承诺12-14亿港元者，获得综合收益147个基点，费用160个基点；承诺7.5-11.9亿港元者，综合收益146个基点，费用155个基点。承诺15亿港元者，另有一笔5个基点费用，使综合收益达到148个基点。

承诺5-7.4亿港元的牵头行，综合收益145个基点，费用150个基点；承诺2-4.9亿港元的安排行，综合收益144个基点，费用145个基点。

回覆期限为7月10日。

贷款由IFC Development Corporate Finance Ltd借入，由IFC Development Ltd本身担保。

消息人士称，贷款的50亿港元额度只是初步目标，有可能像2012年贷款一样提高。2012年的贷款由50亿港元提高到100亿港元。

2011年底时，IFC进行再融资筹资时，因定价低于市场水准，因此市场反应冷淡。IFC原本打算筹资170亿港元，综合收益140-150个基点，利率较Hibor加码135个基点。最后IFC削减贷款金额至50亿港元，定价提高约20%，综合收益达到176个基点。

17家银行加入2012年的联贷，使最后金额提高至100亿港元。

市场人士表示，基于目前市场情况对企业方较有利，特别是顶尖信用评级企业，这次IFC将会筹贷成功。

“现在要在这个市场赚钱真的很困难，”一名银行贷款业务主管称。“主要银行之间的竞争真的更加激烈。”

由于主要银行争取主办联贷的竞争加剧，过去几个月主要业者已预期定价会有下行压力。

许多一线企业陆续筹办俱乐部融资，利用市场流动性充沛局面，压缩贷款定价。

屈臣氏5月办理一笔150亿港元三年期子弹式贷款，吸引22家银行加入，综合收益为115个基点，利率为Libor加码85个基点。

**三号干线筹办再融资**

另一方面，由新鸿基持有的三号干线有限公司(CPS)正在筹办一笔约22亿港元(2.82亿美元)的再融资。

据消息人士指出，三号干线已经要求几家往来银行提出五年期贷款的计划书。

消息人士称，因为大股东为新鸿基的缘故，洽谈价格偏紧，在120个基点附近。

新鸿基在1月办理一笔140亿港元5.5年联贷，综合收益128个基点，利率为Hibor加码115个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)