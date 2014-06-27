全球贵金属：6月26日SPDR黄金持仓不变，ISHARES白银持仓下降0.41%

全球金融：菲律宾财长称该国计划于下半年发行熊猫债筹集约2亿美元资金

菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。