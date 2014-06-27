全球贵金属：6月26日SPDR黄金持仓不变，ISHARES白银持仓下降0.41%

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透6月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周四的黄金持仓量较周三持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量则下降0.41%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 25,239,039.6 6月26日 25,239,039.6 6月25日 0.0 0.00%
iShares 324,937,236.8 6月26日 326,281,497.2 6月25日 -1,344,260.4 -0.41%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋; 审校 张涛)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。