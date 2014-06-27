港股业绩：波司登年度净利倒退36%，拟3-5年内将非羽绒业务占比倍增

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透香港6月27日 - 受高温天气及消费疲弱拖累，中国羽绒服产销商--波司登国际控股有限公司 周五公布的2013/14年度净利按年倒退35.6%。公司表示，未来将继续拓展非羽绒服业务，预期在3-5年内其营业额比重由现时的15%提升至30%。
截至今年3月底止，波司登净利为6.95亿元人民币；毛利率下跌0.6个百分点至50%；收入则跌11.7%至82.38亿元。公司解释，去年的高温天气和客户消费购买欲疲弱，产品库存积压，及部分经营网点销售状况不良，是导致营业额下降的原因。
“我们目前的主要挑战有羽绒服品牌生产商的密度增加，有些以前不是做羽绒服的生产商加入市场竞争，八、九十年代出生的年轻人不一定知道我们的品牌。”上月中获委任为公司首席执行官的梁旭晖在记者会上称。
他又指，去年秋冬的气温高于以往影响了羽绒服的销售，但非羽绒服类产品则只占到15%。
梁旭晖表示，未来公司将重新整合资源和工艺链管理，希望通过促销使毛利恢复至去年同期水平，并关闭部分经营不善的直营网点，减少库存和生产量；开展“大零售”业务，提高资料管理能力以提升零售效率。
此外，波司登计划调整产品定位，主打男装商务休闲业务；企业内部行政管理及人员费用也会相应缩减以节省成本，总的运营成本预计降低15%。
同时，该公司亦计划提高电子商务的业务比重，预期未来升至占总营业额的10%。
梁旭晖还表示，公司将于近期考察评估海外市场，包括伦敦和意大利，并购、合资或品牌联盟等策略仍在评估中。
波司登上月发布高层人事变动通告，高德康留任董事局主席兼执行董事，但不再担任行政总裁，由前达芙妮 高管梁旭晖出任公司首席执行官。
波司登股价今日收跌4.55%，报1.26港元。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/张喜良)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。