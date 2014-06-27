中国货币市场：汇丰中国今年同业存单额度50亿元，为外资行首家

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透上海6月27日 - 汇丰控股 旗下汇丰银行(中国)周五公告称，2014年该行同业存单(NCD)发行额度为50亿元人民币，为首家加入NCD发行阵营的外资银行。
至此，包括本周稍早公布发行计划的南京银行 ，以及宁波鄞州农村合作银行等不同规模银行在内的22家银行，今年同业存单发行总规模已达1.218万亿元。
穆迪投资者服务公司对汇丰银行(中国)的发行人评级为A2，评级展望为稳定。
汇丰银行(中国)是首批在中国内地注册的外资法人银行，截至今年3月底，该行在内地52个城市设立165个服务网点，包括30家分行和135家支行。至2013年底，资产总额3,658.2亿元，当年实现净利润37亿元。
以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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工商银行 1,000
中国银行 1,000
建设银行 1,000
交通银行 800
招商银行 800
中信银行 1,000
兴业银行 1,000
农业银行 500
浦发银行 1,000
国开行 500
浙商银行 100
平安银行 700
上海银行 300
江苏银行 100
北京银行 500
民生银行 500
光大银行 500
华夏银行 600
杭州银行 100
南京银行 100
鄞州银行 30
汇丰银行(中国) 50
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合计 12,180
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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