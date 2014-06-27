中国货币市场：汇丰中国今年同业存单额度50亿元，为外资行首家

路透上海6月27日 - 汇丰控股 旗下汇丰银行(中国)周五公告称，2014年该行同业存单(NCD)发行额度为50亿元人民币，为首家加入NCD发行阵营的外资银行。

至此，包括本周稍早公布发行计划的南京银行 ，以及宁波鄞州农村合作银行等不同规模银行在内的22家银行，今年同业存单发行总规模已达1.218万亿元。

穆迪投资者服务公司对汇丰银行(中国)的发行人评级为A2，评级展望为稳定。

汇丰银行(中国)是首批在中国内地注册的外资法人银行，截至今年3月底，该行在内地52个城市设立165个服务网点，包括30家分行和135家支行。至2013年底，资产总额3,658.2亿元，当年实现净利润37亿元。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

北京银行 500

民生银行 500

光大银行 500

华夏银行 600

杭州银行 100

南京银行 100

鄞州银行 30

汇丰银行(中国) 50

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合计 12,180