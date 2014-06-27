更新版 1-英国经济：利率不太可能回到危机前“旧常态”--央行总裁

(新增引述)

路透伦敦6月27日 - 英国央行总裁卡尼在周五播出的采访中表示，英国利率不太可能回到金融危机前的所谓正常水平，因为经济仍然较为脆弱。

卡尼称，利率不太可能回到危机前平均5%左右的“旧常态”。昨日，英国央行刚刚对购房贷款出台了第一批限制措施。

卡尼在BBC电台的“今日”节目中表示，市场预期三年内利率达到2.5%左右；这种预期与正在复原的经济“并不冲突”。

“(利率)旧常态不太可能成为新常态，”他表示。

“情况已经发生变化。家庭拥有大量债务，政府一直在整固财政状况，欧洲经济疲弱，英镑坚挺，金融系统也发生了根本改变。”

卡尼还提及，央行5月时预估利率将在2017年接近2.5%。

“但是我不会保证达到这个水准，我只是说出方向而已，”他称。

英国央行将利率维持在0.5%的纪录低点已达五年多时间。

卡尼重申，升息时机一定会来到，但是会采取“有限和逐步”的方式上调利率。

路透调查的分析师预计，首次升息时间可能在2015年第一季，而金融市场目前预计今年末或明年初。