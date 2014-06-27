路透基点：万华化学寻求8,000万美元三年期贷款

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，万华化学集团及子公司万华化学(宁波)正寻求8,000万美元三年期贷款，而另一家子公司万华化学(烟台)氯硷热电有限公司正在市场上寻求一笔6亿元人民币(9,600万美元)融资。
该笔8,000万美元贷款由Westpac Banking Corp牵头，利率为伦敦拆放款利率(Libor)加码288个基点。
主办行承贷2,500万美元或以上，综合收益为315个基点，前端费为60个基点。安排行承贷1,500-2,400万美元，综合收益310个基点，费用50个基点。
该贷款有18个月的宽限期，之后分四个半年等额偿还。
资金将用于购买设备、偿还债务、和营运资本。
银行回覆期限为7月18日。
此外，万华化学(烟台)氯硷热电的6亿元人民币三年期贷款由渣打银行牵头，万华化学集团提供担保。
贷款利率为中国人行利率的103%。
该贷款有延长1.5年的选项，延长费用为20个基点，承诺费为30个基点。
受邀参贷银行若承诺贷款1.50亿元人民币或以上者，可获34个基点前端费用以及牵头行头衔，承诺贷款1-1.49亿元人民币者，可获17个基点的费用以及安排行头衔。
贷款将在一年的宽限期之后，分五期每半年不等额偿还，偿还比例为5%(第1-4期)和80%(第5期)。
融资所得将用于建设一座工厂。6月9-10日在山东省烟台举行一场实地参访。(完) (编译 王冠中; 审校 王洋)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。