路透基点：万华化学寻求8,000万美元三年期贷款

路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，万华化学集团及子公司万华化学(宁波)正寻求8,000万美元三年期贷款，而另一家子公司万华化学(烟台)氯硷热电有限公司正在市场上寻求一笔6亿元人民币(9,600万美元)融资。

该笔8,000万美元贷款由Westpac Banking Corp牵头，利率为伦敦拆放款利率(Libor)加码288个基点。

主办行承贷2,500万美元或以上，综合收益为315个基点，前端费为60个基点。安排行承贷1,500-2,400万美元，综合收益310个基点，费用50个基点。

该贷款有18个月的宽限期，之后分四个半年等额偿还。

资金将用于购买设备、偿还债务、和营运资本。

银行回覆期限为7月18日。

此外，万华化学(烟台)氯硷热电的6亿元人民币三年期贷款由渣打银行牵头，万华化学集团提供担保。

贷款利率为中国人行利率的103%。

该贷款有延长1.5年的选项，延长费用为20个基点，承诺费为30个基点。

受邀参贷银行若承诺贷款1.50亿元人民币或以上者，可获34个基点前端费用以及牵头行头衔，承诺贷款1-1.49亿元人民币者，可获17个基点的费用以及安排行头衔。

贷款将在一年的宽限期之后，分五期每半年不等额偿还，偿还比例为5%(第1-4期)和80%(第5期)。