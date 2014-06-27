电信产业：中国电信和联通获批开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验

金属期市：上海期铝回落，但守住上日多数涨幅
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
路透北京6月27日 - 中国中央电视台(CCTV)官方微博“央视新闻”称，工信部周五下午已经批准中国电信和中国联通分别在16个城市开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验。
“这意味着电信和联通用户将正式享受4G(第四代移动通讯)，”微博称。
中国工信部去年底向三大运营商发放4G牌照，中国移动率先推进其4G业务。国内媒体5月中旬曾报导，中国移动4G客户已超过400万，但这距离中国移动年度目标用户5,000万还有着不小的距离。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。