欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行为万洲石化（江苏）有限公司发起1亿美元五年期定期贷款。
这笔贷款利率较六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)高出160个基点。如果台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor间的利差超过30个基点，借款方将支付超出的部分。
银行受邀参贷，承贷1,500万美元及以上的银行，将可获得15个基点的前端费和牵头行兼簿记行头衔；承贷750-1,400万美元的银行将获得10个基点的费用。
贷款将在一年的宽限期之后，分九次期每半年不等额偿还，偿还比例为8%(第1-8期)和36%(第9期)。
贷款将由炎洲股份有限公司、公司主席以及运营长担保。
收益将用于为Wan Chio (BVI) Co Ltd在2012年9月的1亿美元五年期贷款案进行再融资。
2012年贷款包括8,000万美元的定期贷款A部分和2,000万美元的再循环信贷B部分。贷款可能转以美元和人民币定价
2012年贷款的美元部分利率较Libor加码160个基点，人民币部分利率较离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)加码200个基点。有关美元部分，如果台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor间的利差超过30个基点，借款方将支付超出的部分。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。