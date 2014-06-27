路透基点：万洲石化1亿美元五年期定期贷款案发布--TRLPC

路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行为万洲石化（江苏）有限公司发起1亿美元五年期定期贷款。

这笔贷款利率较六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)高出160个基点。如果台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor间的利差超过30个基点，借款方将支付超出的部分。

银行受邀参贷，承贷1,500万美元及以上的银行，将可获得15个基点的前端费和牵头行兼簿记行头衔；承贷750-1,400万美元的银行将获得10个基点的费用。

贷款将在一年的宽限期之后，分九次期每半年不等额偿还，偿还比例为8%(第1-8期)和36%(第9期)。

贷款将由炎洲股份有限公司、公司主席以及运营长担保。

收益将用于为Wan Chio (BVI) Co Ltd在2012年9月的1亿美元五年期贷款案进行再融资。

2012年贷款包括8,000万美元的定期贷款A部分和2,000万美元的再循环信贷B部分。贷款可能转以美元和人民币定价

2012年贷款的美元部分利率较Libor加码160个基点，人民币部分利率较离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)加码200个基点。有关美元部分，如果台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor间的利差超过30个基点，借款方将支付超出的部分。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)