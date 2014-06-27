中港个股：中国银行称目前尚未获得大额存单业务的开办资格

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透北京/香港6月27日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周五称，该行目前尚未获得大额存单业务的开办资格。
中行在发给路透的短信中表示，中行目前没有需要对外披露的相关信息。
此前有券商报告称中行已获批首单大额可转让存单（CD），将面向个人和企业发行3个月、6个月以及1年期CD，起点50万元人民币，可转让（银行柜台），可提前支取一次（提前支取部分按活期算）。
另据一位了解情况的消息人士称，首批CD试点银行共十家，中行为其中一家。
CD是指银行为吸收资金发行的，可在金融市场上流通转让的银行存款凭证，一般为固定利息，实际上就是可流通的大额协议存款。多位消息人士此前表示，中国央行近日下发的《征求意见稿》明确大额存款凭证属于一般性存款范畴，并将对企业和个人开放。（完） (发稿 谢衡/赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。