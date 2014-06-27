中港个股：中国银行称目前尚未获得大额存单业务的开办资格

路透北京/香港6月27日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周五称，该行目前尚未获得大额存单业务的开办资格。

中行在发给路透的短信中表示，中行目前没有需要对外披露的相关信息。

此前有券商报告称中行已获批首单大额可转让存单（CD），将面向个人和企业发行3个月、6个月以及1年期CD，起点50万元人民币，可转让（银行柜台），可提前支取一次（提前支取部分按活期算）。

另据一位了解情况的消息人士称，首批CD试点银行共十家，中行为其中一家。