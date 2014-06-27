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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 17:29 BJT

欧元债市：意大利五年和十年期公债发售收益率达欧元面世以来最低

路透罗马6月27日 - 意大利财政部周五进行公债发售，结果如下；

* 意大利十年期公债发售的收益率为欧元面世以来最低

* 意大利五年期公债发售的收益率为欧元面世以来最低

* 意大利共售出79亿欧元公债，计划的发售规模为60-80亿欧元(完)

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