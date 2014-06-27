欧元债市：意大利五年和十年期公债发售收益率达欧元面世以来最低

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时

路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。