欧元债市：意大利五年和十年期公债发售收益率达欧元面世以来最低

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透罗马6月27日 - 意大利财政部周五进行公债发售，结果如下；
* 意大利十年期公债发售的收益率为欧元面世以来最低
* 意大利五年期公债发售的收益率为欧元面世以来最低
* 意大利共售出79亿欧元公债，计划的发售规模为60-80亿欧元(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
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路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。