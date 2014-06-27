路透基点：中纺集团2亿美元再融资案有八家银行参贷--TRLPC

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，国有中国中纺集团的2亿美元三年定期贷款案已结案，八家银行参贷。
八家银行包括荷兰银行、澳新银行、澳洲联邦银行、星展银行、汇丰控股、澳洲国民银行、荷兰合作银行和西太平洋银行。
消息人士称，该笔子弹式贷款由Chinatex Capital Ltd借入，中纺集团担保，利率为略高于200个基点。
签约将很快进行。
资金将用于为2011年11月签订的3.6亿美元三年期定期贷款再融资。
2011年的贷款是借款方首次进行银团贷款，包括两部分：2.22亿美元的美元部分，以及相当于1.40亿美元的港币部分。据闻综合收益价码在200个基点以上。
中纺集团成立于1951年，是中国最大的棉花和大豆贸易商之一，亦从事石油加工业务，是中国500强企业之一。据其网站，该集团受国务院国有资产监督管理委员会监管。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。