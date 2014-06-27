路透基点：中纺集团2亿美元再融资案有八家银行参贷--TRLPC

路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，国有中国中纺集团的2亿美元三年定期贷款案已结案，八家银行参贷。

八家银行包括荷兰银行、澳新银行、澳洲联邦银行、星展银行、汇丰控股、澳洲国民银行、荷兰合作银行和西太平洋银行。

消息人士称，该笔子弹式贷款由Chinatex Capital Ltd借入，中纺集团担保，利率为略高于200个基点。

签约将很快进行。

资金将用于为2011年11月签订的3.6亿美元三年期定期贷款再融资。

2011年的贷款是借款方首次进行银团贷款，包括两部分：2.22亿美元的美元部分，以及相当于1.40亿美元的港币部分。据闻综合收益价码在200个基点以上。