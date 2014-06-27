路透基点：台湾威刚科技36亿台币五年期循环信用贷款启动--TRLPC

路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行台湾银行已为威刚科技启动36亿台币(1.20亿美元)五年期循环信用贷款。

这笔子弹式贷款可以台币或美元提取。

台币利率为较台湾银行同业拆款利率(Taibor)加码70个基点，税前利率最低1.7%；美元利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。美元部分，若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor利差超过35个基点，借款人将支付超过的部分。

银行受邀参贷，承贷5-8亿台币取得经理行头衔和10个基点的先付费用，承贷3-4.99亿美元取得5个基点的费用。

贷款若提取不到40%，有一笔10个基点的承诺费。