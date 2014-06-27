路透基点：台湾威刚科技36亿台币五年期循环信用贷款启动--TRLPC

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行台湾银行已为威刚科技启动36亿台币(1.20亿美元)五年期循环信用贷款。
这笔子弹式贷款可以台币或美元提取。
台币利率为较台湾银行同业拆款利率(Taibor)加码70个基点，税前利率最低1.7%；美元利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。美元部分，若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor利差超过35个基点，借款人将支付超过的部分。
银行受邀参贷，承贷5-8亿台币取得经理行头衔和10个基点的先付费用，承贷3-4.99亿美元取得5个基点的费用。
贷款若提取不到40%，有一笔10个基点的承诺费。
资金将用于再融资和营运资本。银行回覆期限为8月1日。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。