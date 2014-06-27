更新版 1-中国金融：中行尚未获批大额存单业务，相关管理办法亦未最后定调

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路透北京/香港6月27日 - 中国首单大额可转让存单（CD）已花落中国银行的消息周五在市场上广泛流传，但终被中行官方明确否认。多位消息人士表示，实际上到目前为止，有关CD发行管理办法中的诸多具体细节，监管层尚未最后定调。

按市值计中国第四大银行--中国银行 发给路透的短信称，该行目前尚未获得大额存单业务的开办资格，也没有需要对外披露的相关信息。

此前有券商报告称中行已获批首单CD，将面向个人和企业发行三个月、六个月以及一年期CD，起点50万元人民币，可转让（银行柜台），可提前支取一次（提前支取部分按活期算）。

“首批CD试点银行共10家，中行为其中一家。应该说，相对于其他行，中行准备的充分一点。”一位了解情况的银行业内人士说。

CD是指银行为吸收资金发行的，可在金融市场上流通转让的银行存款凭证，一般为固定利息，实际上就是可流通的大额协议存款。多位消息人士此前表示，中国央行近日下发的《征求意见稿》明确大额存款凭证属于一般性存款范畴，并将对企业和个人开放。

一位接近监管层的人士表示，目前央行规定，针对个人发行的CD 50万元起，面向企业发行的1,000万元起。在这个底线之上，各行可自行确定CD的发行起点。

而另一位了解情况的业内人士称，CD发行后能否在二级市场跨行转让，监管层目前并没有明确表态，“如果允许转让，需要建立一个庞大复杂的交易系统；可不允许转让呢，发行CD的意义就打了不小的折扣。实际上，允许CD提前赎回，就是对不可二级市场转让的一个折衷办法。”

中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚此前就表示，相对于目前市场上的理财产品，CD最大的优势就在于流动性。如果二级市场的流动性不够、交易不够频繁，CD的优势也就不存在。