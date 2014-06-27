中国期货：自下周五起开启棕榈油和焦炭期货夜盘交易--大商所

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透北京6月27日 - 中国大连商品交易所周五称，夜盘交易已经获得证监会批准，将自下周五（7月4日）开启棕榈油和焦炭期货夜盘交易。
刊登在大商所网站的新闻稿称，交易所自7月4日21:00起上市棕榈油和焦炭夜盘交易。
“交易所将根据市场运行情况逐步推出其他品种的夜盘交易，以通知的形式向市场公布。”通知称。
大商所周四公布施行夜盘交易期货合约和实施细则修正案，为夜盘交易业务开展铺路。此前上海期货交易所已经成功地开设了黄金、白银、有色金属等品种的夜盘交易。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。