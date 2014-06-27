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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 17:32 BJT

中国期货：自下周五起开启棕榈油和焦炭期货夜盘交易--大商所

路透北京6月27日 - 中国大连商品交易所周五称，夜盘交易已经获得证监会批准，将自下周五（7月4日）开启棕榈油和焦炭期货夜盘交易。

刊登在大商所网站的新闻稿称，交易所自7月4日21:00起上市棕榈油和焦炭夜盘交易。

“交易所将根据市场运行情况逐步推出其他品种的夜盘交易，以通知的形式向市场公布。”通知称。

大商所周四公布施行夜盘交易期货合约和实施细则修正案，为夜盘交易业务开展铺路。此前上海期货交易所已经成功地开设了黄金、白银、有色金属等品种的夜盘交易。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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