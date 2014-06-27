中国期货：自下周五起开启棕榈油和焦炭期货夜盘交易--大商所

路透北京6月27日 - 中国大连商品交易所周五称，夜盘交易已经获得证监会批准，将自下周五（7月4日）开启棕榈油和焦炭期货夜盘交易。

刊登在大商所网站的新闻稿称，交易所自7月4日21:00起上市棕榈油和焦炭夜盘交易。

“交易所将根据市场运行情况逐步推出其他品种的夜盘交易，以通知的形式向市场公布。”通知称。