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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 09:12 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.78%，上日加权利率3.8565%

路透北京6月30日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.78%，上日该期限加权平均利率为3.8565%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.78% 3.64% 3.8565%

上周五，银行间市场质押式回购总成交金额9,909.22亿元人民币，高于上周四的9,228.12亿元。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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