《中国债市每日综述》现券走势持稳，机构交投积极性有限未来方向仍不明朗

* 季末年中资金面保持平稳，现券收益率则波动有限

* 今日一级新债招标对二级影响不甚明显

* 市场关注未来政策面及经济基本面动向

* 短线债市仍难脱离震荡盘整行情

路透上海6月27日 - 中国银行间债市周五现券收益率基本持稳。市场人士表示，季末年中资金面保持平稳，但不少机构面临年中考核，现券交投积极性比较有限，且上午一级招标的地方债和国开债对二级影响不甚明显，整体收益率基本持平于上日尾盘。

他们并指出，度过半年末之后，机构多关注未来宏观政策的刺激力度如何以及经济基本面能否持续企稳，短期料暂难脱离震荡盘整局面。

“成交还行，金融债为主，就是价格变化不大，市场很焦灼，感觉没方向啊。”华北一银行交易员称，这一周的市况都这样，而一级今日新债对二级也没产生什么影响。

财政部周五上午代理发行的三及五年两期地方债，中标利率与同期限国债的点差，较上周同期明显扩大；同时招标的国开行15年期长债利率，则略低于预期，不过仍高出相应估值约10个基点(bp)。

上海另一银行交易员则称，“主要是半年末时点，大家都不愿意成交了吧，都要搞资产负债规模年中考核，先过了这一阵子再说。”

他并认为，未来虽说债市牛市基础仍存在，但是接下来宏观政策的刺激力度真不好说，刺激过强对现券长端品种来说不是好事情；而且若届时通胀起来了，也是值得关注的问题。

剩余期限约6.57年的国开行固息金融债14国开03券最新成交收益率 为4.9100%，上日尾盘为4.9150%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.506元人民币，较上日结算价涨0.01元或0.01%。

**月底将至资金供给仍宽裕**

银行间市场周五资金面仍平稳，尽管主要回购加权利率 中，除隔夜品种外大多走高，但仍是受到信用债质押拉高均价的因素扰动，资金整体供给依旧充裕，半年末时点料将安然度过。

市场人士并指出，各家机构季末的资金摆布大多已基本到位，短期内对流动性的其他影响因素亦有限，回购利率进一步大幅上行的可能性较低。

“还比较宽松，昨天开始，大行跨月出的都蛮多的，供给没有问题。”上海一银行交易员称。

他并谈到，近几日回购加权利率虽整体呈逐步抬升之势，但与资金供给情况关系不大，主要还是结构性的资金供需不匹配导致，信用债质押融资仍难度稍大，并带动成交均价上行，“你看到的波动，都是被信用债(质押成交)打上去的。”

而北京一银行交易员谈到，上周定向降准释放的资金加上近期央行公开市场操作也一直温和，昨日更是暂停了正回购，这均对资金面形成源源补充，助力流动性平稳度过半年末的考验。

中国央行公开市场周四未进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场净投放资金120亿元，已连续七周净投放。分析指出，面对年中资金波动敏感时点，央行呵护之意尽显，且连续净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度，下半年逆回购重启有望。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,909.22亿元，高于周四的9,228.12亿元。其中，隔夜品种成交7,059.15亿元，周四为6,483.85亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8897 2.9738 -8.41 7,059.15

七天 3.8565 3.6490 +20.75 2591.20

14天 5.4294 5.2158 +21.36 141.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 18.0650 3.0400 +1,502.50 3,173.18

七天 5.9100 4.5000 +141.00 457.51

14天 5.0000 4.4650 +53.50 21.21

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 3.0500 -10.00 --

七天 3.8000 3.6000 +20.00 --

14天 5.2100 5.2800 -7.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8850 2.9740 -8.90 --

七天 3.7810 3.5520 +22.90 --

三个月 4.7482 4.7478 +0.04 --