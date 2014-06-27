企业结盟：雷诺-日产完成控股俄罗斯汽车龙头AvtoVAZ交易

全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
路透莫斯科6月27日 - 法国雷诺 周五表示，雷诺与日本日产 的法日汽车联盟已经完成一项入股交易，取得俄罗斯最大汽车制造商AvtoVAZ 的控股。
这项交易在2012年达成协议，预计本月完成。雷诺发言人表示，已在6月18日完成。
雷诺-日产目前在AvtoVAZ的控股公司持有67.1%股权。这家控股公司在AvtoVAZ持有74.5%股权。
AvtoVAZ去年呈现亏损，因经济成长降温打击俄罗斯汽车销售。AvtoVAZ股价午后盘初上涨1.4%，表现优于大盘。
尽管面临乌克兰危机的欧美制裁威胁及俄罗斯汽车销售下滑，雷诺表示看好在俄罗斯的长期前景。
雷诺在2008年先以10亿美元取得AvtoVAZ的25%股权。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------