企业结盟：雷诺-日产完成控股俄罗斯汽车龙头AvtoVAZ交易

路透莫斯科6月27日 - 法国雷诺 周五表示，雷诺与日本日产 的法日汽车联盟已经完成一项入股交易，取得俄罗斯最大汽车制造商AvtoVAZ 的控股。

这项交易在2012年达成协议，预计本月完成。雷诺发言人表示，已在6月18日完成。

雷诺-日产目前在AvtoVAZ的控股公司持有67.1%股权。这家控股公司在AvtoVAZ持有74.5%股权。

AvtoVAZ去年呈现亏损，因经济成长降温打击俄罗斯汽车销售。AvtoVAZ股价午后盘初上涨1.4%，表现优于大盘。

尽管面临乌克兰危机的欧美制裁威胁及俄罗斯汽车销售下滑，雷诺表示看好在俄罗斯的长期前景。

雷诺在2008年先以10亿美元取得AvtoVAZ的25%股权。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)