路透基点：浙江海亮1亿美元三年期贷款启动--TRLPC

路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行汇丰控股周四为深圳上市的浙江海亮股份有限公司和子公司上海海亮铜业有限公司启动1亿美元三年期贷款。

该贷款由海亮集团提供担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。

银行受邀参贷，承贷3,000万美元或以上，取得牵头行头衔，综合收益350个基点，有88个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元，取得主办行头衔，综合收益340个基点，有66个基点的费用；承贷1,000-1,900万美元，取得安排行头衔，综合收益335个基点，有55个基点的费用。

资金将用于进口原物料。银行回覆期限为7月底。