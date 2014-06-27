路透基点：浙江海亮1亿美元三年期贷款启动--TRLPC

全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行汇丰控股周四为深圳上市的浙江海亮股份有限公司和子公司上海海亮铜业有限公司启动1亿美元三年期贷款。
该贷款由海亮集团提供担保，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。
银行受邀参贷，承贷3,000万美元或以上，取得牵头行头衔，综合收益350个基点，有88个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元，取得主办行头衔，综合收益340个基点，有66个基点的费用；承贷1,000-1,900万美元，取得安排行头衔，综合收益335个基点，有55个基点的费用。
资金将用于进口原物料。银行回覆期限为7月底。
浙江海亮为铜管和铜棒的制造配销商。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------