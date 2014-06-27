中国基金：证监会将推动解决私募基金长期资金来源，吸引社保和险资

全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
路透北京/上海6月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，为促进私募基金健康发展，证监会将完善促进私募基金业发展的政策和服务体系，包括推动解决私募基金长期资金来源问题，吸引社保基金、保险资金、企业年金等长期资金投资私募基金。
他在每周例会上还指出，证监会将推动财税部门完善相关财税政策；积极协调解决私募基金帐户开设和工商登记等问题、指导建立并完善私募基金交易平台、研究推动私募基金行业的国际交流与合作，支持私募基金行业走出去。
对于近期进行的私募基金备案，他说，证监会将坚持“重在行业自律”原则，对私募基金管理人和私募基金不设前置审批。对私募基金的监管，主要关注其风险外溢性，对私募基金的日常运作，特别是投资方向、持仓比例等投资活动不作限制。
在去年6月以后，新基金法正式将私募基金纳入法律调整范围，私募基金的主体地位得到法律认可，私募基金业迎来了快速发展期。（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 张喜良)
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------