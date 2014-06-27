中国个股：中华企业拟定向增发收购资产和募集资金，规模不超60亿元

路透上海6月27日 - 中国房地产企业--中华企业股份有限公司 周五公告称，拟向控股股东上海地产（集团）公司等在内的投资者定向增发股份，用于收购资产和筹集发展资金，总规模不超过60亿元人民币。

公告显示，地产集团以持有的上海房地产经营（集团）有限公司10%股权、馨虹置业100%股权及上海凯峰房地产开发公司10%股权三项资产置入中华企业，初步估值为21亿元，中华企业向地产集团定向增发股份支付对价。其余定增股份估计可募集现金不超过39亿元。

本次定增发行股票数量不超过14.118亿股，发行价不低于4.25元/股。募集现金将投向上海徐汇区小闸镇项目和补充流动资金，其中投向小闸镇项目28亿元。

上海凯峰房地目前开发项目即为小闸镇项目，中华企业现持有该公司71%股份。小闸镇项目将开发集高层、多层洋房于一体的大型中高端住宅社区，计划投资总额约90亿元。