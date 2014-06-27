中国个股：中华企业拟定向增发收购资产和募集资金，规模不超60亿元

全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
路透上海6月27日 - 中国房地产企业--中华企业股份有限公司 周五公告称，拟向控股股东上海地产（集团）公司等在内的投资者定向增发股份，用于收购资产和筹集发展资金，总规模不超过60亿元人民币。
公告显示，地产集团以持有的上海房地产经营（集团）有限公司10%股权、馨虹置业100%股权及上海凯峰房地产开发公司10%股权三项资产置入中华企业，初步估值为21亿元，中华企业向地产集团定向增发股份支付对价。其余定增股份估计可募集现金不超过39亿元。
本次定增发行股票数量不超过14.118亿股，发行价不低于4.25元/股。募集现金将投向上海徐汇区小闸镇项目和补充流动资金，其中投向小闸镇项目28亿元。
上海凯峰房地目前开发项目即为小闸镇项目，中华企业现持有该公司71%股份。小闸镇项目将开发集高层、多层洋房于一体的大型中高端住宅社区，计划投资总额约90亿元。
中华企业自5月30日起停牌筹划增发事项，上一交易日收报4.65元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------