欧洲汇市：英镑接近六年高点，此前出炉的英国数据强劲

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
稍早，英国央行总裁卡尼警告称经济仍较脆弱，而且利率不太可能重回5%左右的危机前常态水平；相反，2.5%左右将成为“新常态”。
“在判断英镑前景方面，重点应在于英国经济基本面。根据近几个月数据，基本面似乎不错，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Peter Krpata称。
交易商称，1.7美元是英镑的重要心理水平；似乎英镑将会守在这个水平上方，未来几周可能还会走高。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。