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市场报道 | 2014年 6月 27日 星期五 18:24 BJT

欧洲汇市：英镑接近六年高点，此前出炉的英国数据强劲

稍早，英国央行总裁卡尼警告称经济仍较脆弱，而且利率不太可能重回5%左右的危机前常态水平；相反，2.5%左右将成为“新常态”。

“在判断英镑前景方面，重点应在于英国经济基本面。根据近几个月数据，基本面似乎不错，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Peter Krpata称。

交易商称，1.7美元是英镑的重要心理水平；似乎英镑将会守在这个水平上方，未来几周可能还会走高。(完)

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