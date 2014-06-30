版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 16:56 BJT

台湾债市：103/10期五年公债中，证券业买超5亿台币

路透台北6月30日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      2.50      7.50        -5.00
     证券业      9.50      4.50        +5.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐