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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 18:26 BJT

离岸人民币：贝莱德旗下英国分支获得集团第二个RQFII牌照

路透伦敦6月27日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock) 称，旗下英国分支已获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)牌照，可以投资中国股债市。

贝莱德在周五的声明中称，旗下BlackRock Advisers UK获得中国证监会授予RQFII牌照。

贝莱德4月时宣布，旗下北亚分支获得RQFII牌照，为集团首个。 (完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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