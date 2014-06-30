重温稿-台湾货币市场：月底来临短率全面走高，跨月资金难觅拆款明显上扬

* 跨季资金少令拆款利率弹升

* 短票高位也水涨船高

* 下周资金先紧后松，利率料持稳高位后略松

记者 高洁如

路透台北6月27日 - 台湾银行间短率周五高位续升。交易商表示，由于大型银行资金不足，令市场上少有供给金融同业跨季拆款，一周的拆款利率高位大幅弹升10基点。展望下周，预料由于周一为季底最后一个交易日，资金面料持续紧俏。

一周拆款高位0.60%主要仍为小型票券商向银行拆入。交易员表示，虽然距离提存期底仍有数天，但是目前银行的积数仍然偏低，令部分银行急于先行回补资金，尤其是今日是周末，积数加乘效果让银行更加紧张。

〞隔拆是很好拿，但就是跨月的钱都找不到。〞一位小型商银交易员说。

一位熟知此事的半官方机构人士说，〞紧！ 今天一早就有三家银行来跟我探听谁有钱，除了过年以外，不会发生这种事。〞

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.390%，上日为0.388%；今日区间在0.295-0.500%，上日在0.295-0.435%；一周拆款利率区间在0.388-0.60%，上日在0.388-0.500%。跨月拆款高位一举触抵0.60%。

**短票利率高档上移**

至于短票方面，交易员表示，各银行资金紧俏，因此若大型银行能买票，利率多开高反映，今日大型银行将利率再高开、但成交金额不多。

30天自保短票利率高位在0.60-0.72%，上日则在0.60-0.70%。根据票券集保的资料，30天短票买卖断平均成交利率持续微幅上扬，周一-周四的平均利率为0.611%、0.613%、0.622%及0.629%。

台湾央行周五公布，共发行2,784.5亿台币存单。与今日存单到期金额2,861.7亿相较，存单发行余额减77.2亿台币。

下周央行存单到期金额总计1兆2,572.40亿台币，分别为周一43亿台币，周二4,739.10亿台币，周三2,690.8亿台币，周四4,022.50亿台币以及周五1,077亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为636亿台币，至周日超额准备为1,946亿台币、加计前期1%的超额准备为4,033亿台币。

**RP利率高位续升**

台湾债券市场附买回(RP)利率高位续升。今日是6月底倒数第二个交易日，但由于临近周末，银行为调整积数心态保守，至于投信则面临季底赎回卖压，资金趋少之下，附买回利率区间高位走升。

他们表示，虽然各方对于今日大额的债券交割已有所准备，但是投信和寿险抽回资金还是让市场偏紧。展望下周，由于下周一是月底最后一日，估计资金偏少之下，利率将持续在高位。不过随后在回到月初、资金转多之后，利率有望止升回软。

周五有信义房屋 30亿公司债交割、台银35亿金融债和五年期公债328.539亿台币交割。

〞一早就有人开高利率来抢钱。〞一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员也表示，寿险业者和银行的资金调度保守，今日资金情势明显紧于昨日，利率也随之走高1-2基点。

证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.56%，上日在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.66%，上日在0.63-0.65%，亦少数高见0.67%。

主要大型票券商今日主要承做跨月天期公司债，利率扬升3-5基点，今日成交在0.58-0.65%，上日约在0.55-0.60%。月内的债券几乎皆无成交。