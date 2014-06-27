马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下跌，追随原油跌势

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透吉隆坡6月27日 - 周五马来西亚棕榈油期货连续第二日下跌，因原油价格下跌限制了对棕榈油的生物柴油需求，且豆油市场疲态也拖累棕榈油市场。
指标棕榈油价格本周稍早高见近一个月高位2,511马币(林吉特)，因伊拉克引发对于该国石油供应中断的担忧，从而使得棕榈油成为更具吸引力的生物柴油给料。
随着原油价格下跌，这部分需求降温。不过本周棕榈油市场仍上涨0.1%，为连续第三周上涨。
吉隆坡一外资经纪公司的交易员称，“棕榈油追随原油市场涨势。当原油下跌，我们的市场亦跟跌。”其还表示海外市场的豆油跌势也拖累市场。
指标9月棕榈油期约 收低1%，报每吨2,445马币。
总成交量为36,041口，高于均值的35,000口。
布兰特原油期货周五持稳于每桶113美元上方，但昨日的大部分失地依然没有收复，周线有可能创下3月以来最大跌幅。投资者出脱仓位，因对伊拉克原油出口的担忧减轻。
据路透市场分析师王涛，技术图显示棕榈油下一目标位是2,422马币，不过其在2,513-2,554马币会遭遇阻力。(完)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。