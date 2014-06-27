马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下跌，追随原油跌势

路透吉隆坡6月27日 - 周五马来西亚棕榈油期货连续第二日下跌，因原油价格下跌限制了对棕榈油的生物柴油需求，且豆油市场疲态也拖累棕榈油市场。

指标棕榈油价格本周稍早高见近一个月高位2,511马币(林吉特)，因伊拉克引发对于该国石油供应中断的担忧，从而使得棕榈油成为更具吸引力的生物柴油给料。

随着原油价格下跌，这部分需求降温。不过本周棕榈油市场仍上涨0.1%，为连续第三周上涨。

吉隆坡一外资经纪公司的交易员称，“棕榈油追随原油市场涨势。当原油下跌，我们的市场亦跟跌。”其还表示海外市场的豆油跌势也拖累市场。

指标9月棕榈油期约 收低1%，报每吨2,445马币。

总成交量为36,041口，高于均值的35,000口。

布兰特原油期货周五持稳于每桶113美元上方，但昨日的大部分失地依然没有收复，周线有可能创下3月以来最大跌幅。投资者出脱仓位，因对伊拉克原油出口的担忧减轻。