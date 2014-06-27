国际油市：燃料油现货升水跳升，以吸引西方供给流入

路透新加坡6月27日 - 180-cst和380-cst燃料油现货升水周五双双上涨，后者更是触及两周高位，市场消化供给吃紧的因素，与此同时现货交易窗口浮现更多需求。

180-cst和380-cst燃料油现货升水周五分别为较新加坡现货报价升水1.31美元和1.27美元，涨幅分别是0.86美元和0.27美元。

一位在新加坡的交易员说：“未来几个月来自西方的套利数量不多，因此市场要吸引更多的船货进入，要更加坚挺。”

交易员表示运费上升或进一步限制供给。目前运费已较一周前上涨了逾10%。

目前亚洲结构性缺乏燃料油，其需求很大一部分依赖于西方，包括美国、委内瑞拉、俄罗斯和西北欧。

周五的现货交易窗口浮现更多的需求。有六笔交易达成，三笔是180-cst燃料油，三笔是380-cst燃料油。(完)

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