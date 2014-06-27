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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 20:17 BJT

表格：德国6月CPI初值较上月升0.3%，较上年同期上扬1.0%

路透6月27日 - 德国联邦统计局周五公布数据显示：

* 德国6月消费者物价指数(CPI)初值较上月上升0.3%，较上年同期上扬1.0%(路透调查预估为升0.2%和升0.7%)

* 德国6月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月上升0.4%，较上年同期上扬1.0%(路透调查预估为升0.2%和升0.7%)

详细数据如下:

变动百分比

2014年6月 2014年5月 指数权重

整体物价 1.0 0.9 1,000

商品 0.3 0.3 479.77

能源 -0.3 -0.8 106.56

食品 持平 0.5 90.52

服务 1.6 1.4 520.23

房屋租赁 1.5 1.5 209.93(完)
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