表格：德国6月CPI初值较上月升0.3%，较上年同期上扬1.0%

金属期市：上海期铝回落，但守住上日多数涨幅
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
路透6月27日 - 德国联邦统计局周五公布数据显示：
* 德国6月消费者物价指数(CPI)初值较上月上升0.3%，较上年同期上扬1.0%(路透调查预估为升0.2%和升0.7%)
* 德国6月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月上升0.4%，较上年同期上扬1.0%(路透调查预估为升0.2%和升0.7%)
详细数据如下:
变动百分比
2014年6月 2014年5月 指数权重
整体物价 1.0 0.9 1,000
商品 0.3 0.3 479.77
能源 -0.3 -0.8 106.56
食品 持平 0.5 90.52
服务 1.6 1.4 520.23
房屋租赁 1.5 1.5 209.93(完)
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。