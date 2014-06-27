表格：加拿大5月PPI较前月下跌0.5%，预估为持平

金属期市：上海期铝回落，但守住上日多数涨幅
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
路透6月27日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大5月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.5%，较上年同期上涨3.4%。
工业产品价格(变动百分比，%)
较前月变动 较上年同期变动
5月 4月(修正) 4月(前值) 5月 4月(修正) 4月(前值)
总体 -0.5 -0.2 -0.2 +3.4 +3.9 +3.9
扣除石油/煤炭 -0.4 -0.2 -0.3 +2.7 +2.8 +2.8
注：分析师原本预期5月PPI与前月持平。(完)
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。