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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 20:35 BJT

表格：加拿大5月PPI较前月下跌0.5%，预估为持平

路透6月27日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大5月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.5%，较上年同期上涨3.4%。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

5月 4月(修正) 4月(前值) 5月 4月(修正) 4月(前值)

总体 -0.5 -0.2 -0.2 +3.4 +3.9 +3.9

扣除石油/煤炭 -0.4 -0.2 -0.3 +2.7 +2.8 +2.8

注：分析师原本预期5月PPI与前月持平。(完)
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