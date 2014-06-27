东南亚股市：泰国股市创八个月新高，受PTT上涨提振

金属期市：上海期铝回落，但守住上日多数涨幅
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
路透曼谷6月27日 - 周五泰国股市创八个月新高，因PTT 在任命新的董事后股价上涨。其他多数东南亚股市下跌，追随亚洲股市跌势，因市场质疑美国经济力道。
泰国最大的能源公司PTT任命六位新董事，替代那些因军政府改革和重组泰国国有企业体系中辞职的董事。
该公司股票收高1.3%，收报312泰铢，为近两个月最高。由于市场担忧能源改革计划可能冲击能源企业的获利，自5月末以来该股一直承受抛压。
Thanachart证券公司的资深分析师Pichai Lertsupongkij称，“新的董事显然帮助改善市场对PTT股票的人气，且对于能源改革计划的预期当前更为正面。消息公布后，PPT股票的买盘相当稳健。”
泰国股市 收报1,483.24点，为10月18日以来最高，本周上涨1.1%，为连续第二周上涨。外资净买入5,900万美元，为14个交易日来首次净买入。
该地区能源股普遍上涨，投资者因原油价格上涨提升这类股票暴险。菲律宾能源企业First Gen Corp 和印尼棕榈树种植园Astra Agro Les Tari 引领涨幅。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 426.16 0.15 +0.04 +9.73 388.37
新加坡 3271.05 -7.52 -0.23 +3.27 3167.43
马来西亚 1880.93 -9.04 -0.48 +0.75 1866.96
泰国 1483.24 5.76 +0.39 +14.21 1298.71
印尼 4845.13 -27.29 -0.56 +13.36 4274.18
菲律宾 6842.15 -50.03 -0.73 +16.17 5889.83
越南 578.82 2.42 +0.42 +14.70 504.63
(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。