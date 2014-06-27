东南亚股市：泰国股市创八个月新高，受PTT上涨提振

路透曼谷6月27日 - 周五泰国股市创八个月新高，因PTT 在任命新的董事后股价上涨。其他多数东南亚股市下跌，追随亚洲股市跌势，因市场质疑美国经济力道。

泰国最大的能源公司PTT任命六位新董事，替代那些因军政府改革和重组泰国国有企业体系中辞职的董事。

该公司股票收高1.3%，收报312泰铢，为近两个月最高。由于市场担忧能源改革计划可能冲击能源企业的获利，自5月末以来该股一直承受抛压。

Thanachart证券公司的资深分析师Pichai Lertsupongkij称，“新的董事显然帮助改善市场对PTT股票的人气，且对于能源改革计划的预期当前更为正面。消息公布后，PPT股票的买盘相当稳健。”

泰国股市 收报1,483.24点，为10月18日以来最高，本周上涨1.1%，为连续第二周上涨。外资净买入5,900万美元，为14个交易日来首次净买入。

该地区能源股普遍上涨，投资者因原油价格上涨提升这类股票暴险。菲律宾能源企业First Gen Corp 和印尼棕榈树种植园Astra Agro Les Tari 引领涨幅。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 426.16 0.15 +0.04 +9.73 388.37

新加坡 3271.05 -7.52 -0.23 +3.27 3167.43

马来西亚 1880.93 -9.04 -0.48 +0.75 1866.96

泰国 1483.24 5.76 +0.39 +14.21 1298.71

印尼 4845.13 -27.29 -0.56 +13.36 4274.18

菲律宾 6842.15 -50.03 -0.73 +16.17 5889.83

越南 578.82 2.42 +0.42 +14.70 504.63

(完)

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