版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 27日 星期五 20:21 BJT

投行观点：加拿大皇家银行将Lennar Corp目标价从50美元下调至47美元，评级定为表现超越大盘

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐