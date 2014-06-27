美国个股：上海通用汽车将在中国召回近20万辆别克英朗GT汽车

全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
路透上海6月27日 - 中国国家质检总局周五称，通用汽车 中国合资公司将召回中国当地生产的194,107辆别克(Buick)汽车，因中国消费者投诉该车型远光灯问题。
国家质检总局在官网上称，上海通用汽车公司召回的别克英朗GT汽车，某些情况下由于开关问题远光灯无法关闭。
国家质检总局将组织对召回活动进行监测，如发现召回范围之外的车辆仍存在类似安全隐患，将要求生产者重新召回，或采取其他强制措施。召回车辆为2009年10月10日至2012年7月2日期间生产的部分别克英朗GT汽车。
通用汽车的中国地区发言人确认召回事件，称此次召回和近期全球通用召回事件无关。(完)
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------