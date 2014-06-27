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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 20:45 BJT

国际油市：亚洲柴油市场依旧低迷，因供大于求

路透香港6月27日 - 亚洲柴油现货价差缩窄至负0.34美元，因低迷的需求和地区供给过剩持续压制市场。

一位在新加坡的交易员说：“我希望市场已达到底部。”

指标500ppm柴油三周以来一直处于贴水状态，交易员预计低迷的人气将持续下去。

荷兰油市分析机构Patrick Kulsen的数据显示，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存增长9.3%至237.4万吨。

6月26日当周该地区航煤库存增至38.7万吨，一周前则为37.8万吨。

据路透数据，6月新加坡现货市场上一直未见航煤交易，上笔交易还是在5月30日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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