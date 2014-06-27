国际油市：亚洲柴油市场依旧低迷，因供大于求

全球金市：金价持坚，朝鲜地缘政治紧张局势提供支撑
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
路透香港6月27日 - 亚洲柴油现货价差缩窄至负0.34美元，因低迷的需求和地区供给过剩持续压制市场。
一位在新加坡的交易员说：“我希望市场已达到底部。”
指标500ppm柴油三周以来一直处于贴水状态，交易员预计低迷的人气将持续下去。
荷兰油市分析机构Patrick Kulsen的数据显示，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存增长9.3%至237.4万吨。
6月26日当周该地区航煤库存增至38.7万吨，一周前则为37.8万吨。
据路透数据，6月新加坡现货市场上一直未见航煤交易，上笔交易还是在5月30日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
0730 GMT，现货金几无变动，每盎司报1,284.56美元，上日曾 攀升至去年11月9日以来最高位1,295.42美元。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------