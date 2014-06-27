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市场报道 | 2014年 6月 27日 星期五 20:59 BJT

美国热股：IGI LABORATORIES盘前下跌，此前公布售股定价

路透6月27日 - 药企IGI LABORATORIES 股价盘前下跌2%至5.21美元，此前公布公开售股定价。

该公司将出售470万股普通股，相当于总发行股份的10%，每股定价5美元。

售股价较周四股票收盘价折价6%。

Roth Capital Partners和Oppenheimer & Co是联合簿记商。(完)
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