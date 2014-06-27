版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 27日 星期五 21:19 BJT

美国热股：DELPHI卷入通用召回案或遭参议院听证，股价盘前下跌

路透6月27日 - 纽约时报报道称，汽车零部件供应商DELPHI AUTOMOTIVE PLC 当前卷入通用汽车召回案。一国会委员会周四公布的文件中，显示通用汽车的工程师和DELPHI AUTOMOTIVE 雇员就点火开关的交流，而他们知道这些开关不合标准。

报导称，预计该公司将接受参议院商务委员会主席的听证。

盘初DELPHI股价跌1.34%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐