美国热股：DELPHI卷入通用召回案或遭参议院听证，股价盘前下跌

全球金融：菲律宾财长称该国计划于下半年发行熊猫债筹集约2亿美元资金
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透6月27日 - 纽约时报报道称，汽车零部件供应商DELPHI AUTOMOTIVE PLC 当前卷入通用汽车召回案。一国会委员会周四公布的文件中，显示通用汽车的工程师和DELPHI AUTOMOTIVE 雇员就点火开关的交流，而他们知道这些开关不合标准。
报导称，预计该公司将接受参议院商务委员会主席的听证。
盘初DELPHI股价跌1.34%。(完)
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6