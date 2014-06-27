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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 21:17 BJT

美国热股：耐克季报超预期，股价盘前上涨

路透6月27日 - 耐克公司(耐吉/Nike) 公布季度财报优于预期，2014年世界杯足球赛开始之前公司耗费巨资行销，北美及西欧市场对该公司衣着及鞋类产品的需求随之上升。

至少四家投资银行上调该公司股价。

盘前该公司股价上涨2.86%，周四收报76.86美元。(完)
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