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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 21:28 BJT

美国热股：杜邦下调财测，股价盘前下跌

路透6月27日 - 杜邦(DuPont) 下调第二季和全年获利预估，称农业和化工部门营收增速低于预期。

周四该公司股价收报67.7美元，周五盘前跌3.47%。(完)
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